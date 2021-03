Pistocchi: "Da quando è tornato Mertens il Napoli è di nuovo in corsa per la Champions. E' straordinario"

Napoli Calcio - Maurizio Pistocchi, giornalista Sportmediaset, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli, per il suo stile di gioco, dovrebbe proseguire o con Gattuso oppure con un allenatore alla Maurizio Sarri. La squadra partenopea è impostata sul 4-3-3, quindi non cambierei la filosofia della squadra azzurra. Champions League? Tanto dipenderà dal recupero della settimana prossima contro la Juventus, per me quella partita sarà del tutto decisiva. Penso che il Napoli con i recuperi di tanti giocatori può veramente puntare alla qualificazione in Champions League. Parliamoci chiaro, ha un attaccante unico, come non ce ne sono: parlo ovviamente di Dries Mertens, lui è veramente straordinario. Fa un lavoro veramente unico. Mertens è micidiale e da quando è rientrato il Napoli ha ripreso la corsa alla Champions League. Al contrario di Osimhen, lui deve crescere, ma non è ancora decisivo come il belga".