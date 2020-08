Pistocchi: "Da Gattuso mi aspetto i risultati, è inaccettabile non andare in Champions. Osimhen? Non è detto che tolga il posto a Mertens"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Vedo complicato un cambio modulo per il Napoli. Osimhen ha giocato sempre col 4-3-3 ed è molto bravo nei contropiedi. Cambiare modulo porterebbe nuove problematiche e la vedo complicata. Non è facile rinforzare una squadra dove i valori sono consolidati. Ci sono delle cessioni quasi certe, non esistono calciatori bravi come Koulibaly e sostituirlo non sarà facile. E’ vero che Allan giocava poco, ma dev’essere comunque sostituito se va via. Poi non credo che sia così facile per Osimhen togliere il posto a Mertens. Insieme possono giocare, ma dipende dalla disponibilità dei calciatori. Voglio bene a Gattuso, ma ora servono i risultati. Quest'anno il Napoli è peggiorato, non è andato in Champions e non è accettabile. Il Napoli ha bisogno sia del bel gioco che dei giocatori, l'uno senza l'altro non servirebbe. Sefossi in Giuntoli farei ogni anno una scommessa su un giovane importante.