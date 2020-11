Pistocchi a Kiss Kiss: "Dovrebbero sospendere Valeri per mesi, invece verrà promosso! Perplesso da Koulibaly"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista di Sportmediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Se analizziamo la partita non possiamo dire che il Napoli ha giocato male, ha fatto molti errori nei particolari. Sono molto perplesso sulla qualità delle prestazioni di Koulibaly, sembra che abbia perso quelle qualità come l'attenzione nei movimenti. Sul primo goal del Milan deve accorciare verso Ibrahimovic, gli ha lasciato troppo spazio. Ibra fa un grande goal, ma perchè era libero. Tanti errori dal punto di vista difensivo nell'ambito di una partita in cui il Napoli ha fatto bene. Si è sentita la mancanza di Osimhen che allunga la linea di difesa ed ha una notevole statura, è complicato da marcare. Il Milan gioca molto all'italiana, conservativa e lascia spazio agli avversari mettendosi dietro ed agendo in contropiede. Il Napoli è mancata l'attenzione nei particolari, un po' di fortuna e qualche errore arbitrale che avrebbero potuto spostare gli equilibri della gara. La prima ammonizione di Bakayoko è sbagliata, per me non è neanche fallo. Valeri ha fischiato un fallo di Kessiè su Fabian che non c'è. La gomitata di Ibra è volontaria, guardate la mano del giocatore che ha il pugno chiuso e la posizione del braccio non è alta per darsi la spinta. Dovrebbe essere sospeso per mesi Valeri, ma vedrete che verrà promosso. Poi sul goal del Napoli c'è un fallo di Bakayoko su Kessiè, l'arbitraggio è stato sbagliato sia per il Napoli che per il Milan. Valeri non è un arbitro che stimo, ma il Napoli deve guardare al futuro in maniera diversa e non deve fare vittimismo. Il campionato del Napoli è assolutamente positivo e quindi lasciava pensare ad un andamento come quello di ieri sera. La Roma di Fonseca? Mi piace molto e lo dico da tempo, Fonseca è un allenatore intelligente che si è anche modificato. La Roma è pericolosa per tutti con Pedro e Mkhytarian sulla trequarti".