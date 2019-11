Pistocchi a CN24: "VAR? C’è stata una interpretazione folle sui falli di mano, sembra di esser tornati nel passato"

Ultimissime notizie Napoli calcio. Il giornalista Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24:

“Nazionale? Bisogna fare i complimenti a Mancini, in Nazionale non è mai semplice lavorare ma è stato bravo a creare una squadra improntata sulla qualità e che vince e diverte: il cammino è lontano, non dobbiamo essere troppo entusiasti o cinici ma l’Armenia rimane sempre al numero 99 nel ranking FIFA. L’obiettivo della FIGC è quello di stare nella top 4, un quarto di finale sarebbe reputato un fallimento e dopo il 2006 tutte le manifestazione hanno seguito una certa linea. L’Italia ha una identità, i giocatori hanno un ruolo ben definito ed un limite mi sembra da ricercare nelle alternative, soprattutto a centrocampo: Zaniolo e Barella hanno personalità, eravamo usciti con le ossa rotte dopo il ko contro la Svezia mentre ora si fa paura agli avversari. Napoli? Difficile commentare la stagione tra insubordinazioni, errori ed una serie di risultati negativi che hanno influenzato la critica: la squadra produce molto ma è poco precisa e distratta in fase difensiva. Ancelotti deve ridare precisa identità alla squadra esaltando le caratteristiche dei calciatori, rimango convinto che il 4-3-3 sia lo schema migliore: ci vuole un ritorno al passato, il che non vuol dire fare le stesse cose che faceva Sarri bensì schierarsi ed essere meno penetrabili. L’incontro sul VAR? Nasce per evitare tutti gli errori, ma la percentuale di errore umano va sempre considerata: il vero problema è il protocollo col chiaro ed evidente errore che limita di molto l’utilizzo della tecnologia. Sembra di esser tornati nel passato, quando lavoravo a Pressing con Sivori. C’è stata una interpretazione folle sui falli di mano, credo che una soluzione debba essere trovata ed un punto di interesse comune potrebbe essere la derubricazione del fallo: non tutti sono calcio di rigore, ma molti potrebbero portare ad un calcio di punizione a due”