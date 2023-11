Pistocchi a CN24: "Tudor non adatto alla rosa del Napoli, vi dico i miei tre nomi. Magari ADL chiederà consiglio a Spalletti"

Maurizio Pistocchi è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre):

"Secondo me la scelta sbagliata è stata fatta in estate prendendo Garcia. Ho sempre nutrito dubbi su questa decisione del Napoli. De Laurentiis ha messo in grande difficoltà il francese con la trattativa con Conte, i calciatori sapevano dunque che l'allenatore era sfiduciato. Mi dicono ora che De Laurentiis ha scelto di mandare via Garcia, il compito più difficile ora per un allenatore è subentrare in una squadra che non hai preparato in estate e non seguito particolarmente. Nessuno darà del tempo all'eventuale subentrato di garcia, deve fare subito bene.

L'allenatore che subentra deve avere idee di gioco aderenti al gioco ed alla rosa del Napoli che non ha fidicità. Deve lavorare su questi concetti. Sento parlare di Tudor che fa un calcio di forza e corsa con una difesa a cinque. Non è adatto alla rosa del napoli per me. L'allenatore che subentra deve aver dato segnali importanti in carriera quando ha preso il posto in corsa. prima di fare questa scelta, mi auguro che de Laurentiis si consulti a gente del mestiere chiedendo magari un consiglio a Spalletti.

La confusione indirigenza è anche quella che si vede in campo. Calzona sarebbe adatto così come Farioli e ballardini. Questi sono i miei tre nomi, parliamo di allenatori che seguono l'idea di calcio di Spalletti e che conoscono il calcio italiano"