Pistocchi a CN24: "Parole Sacchi sullo scudetto del 1990? L'episodio di Alemao fu bruttissimo, se ne vergogna anche lui. Giusto che il Milan parli di ingiustizia"

Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "Juve-Napoli gara equilibrata giocata bene dalle due squadre. A deciderla sono stati gli episodi e le qualità individuali. Le due reti bianconere nascono da dettagli difensivi da rivedere negli azzurri: nel gol di Ronaldo, due azzurri si fanno saltare con troppa facilità. Nel capolavoro di Dybala, all'argentino si lascia troppo spazio. Il Napoli, nonostante questo risultato che a mio giudizio c'è tutto, è ancora in piena corsa per la zona Champions. I numeri della Juve di oggi sono identici a quelli di un anno fa se guardiamo le reti fatte e subite. Il gap sta nei punti e secondo me sta pagando l'inesperienza di Pirlo il quale ha delle buone idee ma ha qualche pecca nella gestione della rosa edi alcuni momenti. Parole Sacchi sullo scudetto 1990? L'episodio di Alemao fu bruttissimo, anche lui se ne vergogna e lo ha detto anche ai giornalisti quando dice che in Italia ci si ricorda di lui per quel gesto e non per l'ottimo calciatore quale è stato. Non so se di fatto quella monetina condizionò lo scudetto, ma quello che accadde a Bergamo e Verona ha fatto discutere. Un giorno Pierpaolo Marino mi raccontò dei retroscena di quella stagione, ma non so se credergli oppure no. Al Milan avranno sentito l'episodio di Bergamo come un'ingiustizia, e sicuramente hanno ragione. In quel campionato ci furono episodi favorevoli al Milan come gol negato a Marronaro. Quello che è vero e rimane agli atti è l'episodio di Alemao"