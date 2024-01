Pisani a CN24: "La giustizia ha fatto un gol importante, restituisce dignità a Maradona: ecco cosa è successo"

Calciomercato Napoli - L’avvocato Angelo Pisani è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La giustizia ha fatto un gol importante, restituisce dignità a Maradona e a tante vittime della burocrazia che non hanno potuto riabilitarsi davanti a tante accuse ingiuste. La Corte di Cassazione ha riconfermato, dopo il 2021, che Diego Armando Maradona non è mai stato un evasore fiscale, e che la vicenda poteva essere risolta con un esame corretto dell’istanza di autotutela che presentammo al Fisco, Maradona non ha mai dovuto nulla e questa sentenza sancisce che il Fisco deve rispondere al contribuente per risolvere equivoci. Diego è stato perseguitato per oltre 30 anni, il Napoli negli anni ’90 subì un accertamento per presunti pagamenti all’esterno: fece ricorso e lo vinse, venne dichiarato nullo per tutti e tre i calciatori. Il Napoli aderì anche ad un condono pagando somme non dovute, Maradona non potette difendersi perchè ricoverato a Cuba e per questo è stato perseguitato senza che nessuno ascoltasse le sue istanze di difesa. Chi risarcirà i danni ora? Andrebbero risarciti gli eredi”