Pioli stizzito: "Gol subito? Dybala malizioso. Non guardiamo al Napoli, smetterei di parlare di contratti e infortuni"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Dazn ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pari con la Roma:

Dobbiamo continuare a giocare così ma ci vuole attenzione sino al 90esimo, abbiamo subiti due gol su palla inattiva. le partite sono così ma adesso è difficile parlare alla squadra perchè siamo delusi, ci siamo incasinati la vita da soli.

Gol subiti? Ho visto la malizia e la furbizia di Dybala che ha cercato il fallo e poi Vranckx c'è caduto: bisognava difendere meglio in quelle situazioni. Avevamo preparato bene il match, cercheremo di migliorare ancora.

Infortuni e recuperi? Non so, spero di recuperare qualcuno ma non ho certezza, La squadra sta bene, è stata una sosta lunga e si gioca ogni tre giorni. Abbiamo lavorato bene nella pausa, siamo carichi ma dobbiamo essere brillanti. Il nostro problema adesso non è la condizione fisica. I minuti finali devono essere gestiti meglio.

Guardando la classifica resta l'amaro in bocca anche se non stiamo guardando a quanti punti abbiamo rosicchiato al Napoli. Gli avversari vanno forte, non è il pareggio che volevamo. Rinnovi? Smetterei di parlare di contratti e di infortuni. Io vedo ragazzi che danno il massimo".