Pioli: "Quarto posto obiettivo minimo, ma il Milan vuole fare qualcosa di più"

"Mancano ancora troppe partite per fare delle classifiche definitive, ma è chiaro che non possa mancare la continuità dei risultati ed è quello che stiamo cercando, è il nostro grande obiettivo". Parla così mister Stefano Pioli, in conferenza stampa, alla vigilia di Atalanta-Milan: "Domani è un'altra grande opportunità. L'obiettivo minimo è arrivare fra le prime quattro, ma noi vogliamo fare qualcosa di più".

Il tecnico del Milan, parlando degli avversari, si è soffermato anche sull'ex De Ketelaere: "Se lo sto seguendo in stagione? Da questa settimana soprattutto. Sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità, l'anno scorso gli è servito per imparare qualcosa, è un giocatore di prospettiva. Se dovesse giocare, dovremo stargli molto attenti".