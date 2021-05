Pioli a Sky: "La Champions l'abbiamo meritata! Sciupato un match point settimana scorsa, grazie al club"

Stefano Pioli è stato intervistato da Sky Sport al termine di Atalanta-Milan:

"Missione compiuta, come l’avete raggiunta? “L’abbiamo raggiunta perché l’abbiamo meritato e abbiamo meritato il secondo posto in classifica. Era giusto, purtroppo avevamo buttato via il match point di domenica scorsa. Sono davvero emozionato e felice. Devo ringraziare il club che ci ha fatto lavorare in modo spettacolare. Grazie ai dirigenti, all’area tecnica, i giocatori, i collaboratori e i tifosi che ancora una volta oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan. Siamo soddisfatti di averli felici”.