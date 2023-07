Pinelli: "Zielinski-Lazio? Esagerate le cifre che girano! C'è un difetto tattico"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Mediaset Pietro Pinelli, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Piotr Zielinski alla Lazio? Le cifre che stanno circolando sul contratto con i biancocelesti mi sembrano un po’ esagerate, per il modus operandi che ha Claudio Lotito: Sarri come con Hysaj è un allenatore che guarda in casa Napoli ai giocatori che ha allenato in passato, ma un’altra cosa è la trattativa con De Laurentiis. La richiesta è di 25 milioni di euro, forte anche della liquidità in casa Lazio dopo i 40 milioni di euro incassati per Milinkovic-Savic: non si fanno sconti a nessuno, l’ingaggio del giocatore è oneroso perchè Zielinski arriverebbe a guadagnare lo stipendio di Immobile. Poi c’è un difetto tattico, perchè Sergej e Piotr sono diversi e quest’ultimo assomiglia più a Luis Alberto”