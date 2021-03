Piccinini: "Ha pesato l'assenza di Osimhen per il Napoli, anche il rapporto con piazza e società ha inciso fin qui"

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro Piccinini, opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di “Sky Calcio Club” dopo Napoli-Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Osimhen ha dato un riferimento fisico importante ed ha segnato già tre gol giocando pochissimo. La sua assenza in questa annata è un argomento importante. Ci sono stati problemi con la società e con tutti questi problemi lui sta reggendo. Il Napoli a metà ottobre vinse contro l’Atalanta per 4-1, a fine novembre quattro gol contro la Roma. Non era un allenatore bollito all’epoca Gattuso, quindi dopo vuol dire che qualcosa è successo. Il rapporto con piazza e società non può non incidere, mi meraviglia il fatto che la squadra sia ancora viva”.