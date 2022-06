Pià: "Mertens, addio ma con Deulofeu si è in buone mani: può giocare in tre ruoli ma a Napoli non sarà facile"

Inacio Pià è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Deulofeu non si discute per le qualità: ha mostrato di essere determinante, può giocare a sinistra e destra o dietro la punta. Un grande giocatore. Venire a Napoli e imporsi non è facile, negli ultimi anni ci sono stati tanti e diversi campioni. La situazione Mertens sta portando ad una rottura e questo è un peccato.

Walace? Un giocatore che può fare bene a centrocampo con il Napoli ma serve capire se l'Udinese sia così disposta a lasciarlo partire".