Pezzella: "Anticipare Udinese-Napoli? Giochino che ha stufato, spostare le gare crea solo problemi"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Francesco Pezzella, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

Queste le sue parole:

"Nel calcio puoi fare tutti i pronostici che vuoi ma alla fine parla il campo, il Napoli lo scudetto l’ha già vinto ed è solo questione di tempo. Anticipare la gara? È possibile, non so se le motivazioni siano legate ad eventuali disordini a Udine o Napoli. Le forze dell’ordine temono di non riuscire a gestire grandi numeri di persone per strada nella notte. Questo giochino di anticipare posticipare le gare ha stufato tutti, crea inconvenienti soprattutto ai tifosi, non è un bel segnale per il calcio italiano".