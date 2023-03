Petrazzuolo: "C'è una cosa che Kim ha gradito molto nelle ultime partite col Napoli"

Antonio Petrazzuolo, direttore di Napoli Magazine, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: “E’ il Napoli che permette di pensare, attraverso le sue prestazioni, che i giochi scudetti siano chiusi. Il merito principale è di Spalletti, non c’è un solo leader, ognuno lo è secondo le proprie competenze. Osimhen fa la differenza in area di rigore, Kvaratskhelia è imprendibile a sinistra, così come Lozano, Lobotka, Anguissa e Zielinski. Rrahmani e Kim rappresentano una coppia difensiva collaudata. Il coreano ha gradito molto, a Reggio Emilia, il coro in suo onore e la scena si è ripetuta ad Empoli. Quel ‘Kim Kim’ ormai riecheggia ovunque. Peccato per l’espulsione di Mario Rui, ma il Napoli ha dimostrato consapevolezza e si è subito riorganizzato. Napoli-Lazio? Non credo che Spalletti farà turnover. Le cinque sostituzioni gli permettono di far giocare tutti”.