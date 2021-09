Petagna: "Con la Juve serata magica, deve caricarci! Spalletti bravissimo, Anguissa ci darà una mano. Volevo restare a Napoli"

Ultime notizie calcio Napoli - Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'La città del pallone', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La serata con la Juventus è stata magica, tutti ci chiedevano di vincere in giro. Abbiamo dimostrato di essere forti e di aver preparato benissimo la partita, Spalletti è bravissimo in questo. Ora questo deve darci una grande carica. Il mister è bravissimo a far esprimere tutti al top, ci trasmette serenità e rendiamo al meglio. Siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato anche l'anno scorso, ci è mancato qualcosa dal punto di vista caratteriale e in questa stagione lo abbiamo aggiunto come dimostrato dalle vittorie con Venezia, Genoa e Juventus. Ci siamo per lo Scudetto, non dobbiamo nasconderci. Il campionato è lungo e dobbiamo lottare, ci sono tante squadre forti. E' un campionato senza padroni e si può fare qualcosa di bello.

Ero convinto di restare a Napoli, era quello che volevo perché voglio giocarmi le mie carte con chiunque. Spero di dare il mio contributo a questa squadra. Speriamo di recuperare tutti: Demme, Lobotka, Mertens sono calciatori fondamentali. Con il Leicester sarà difficile ma è una partita molto importante, il girone di Europa League quest'anno è diverso perché passa, di fatto, solo la prima. Dobbiamo conquistare i tre punti. Anguissa? E' forte e lo ha dimostrato dal primo giorno, sembrava stesse con noi da tempo. E' fisico ed ha qualità, ci darà una grossa mano.

Dobbiamo mantenere la calma conservando però il sorriso e la voglia di migliorarci in campo. Seguendo Spalletti possiamo raggiungere qualcosa di importante. Gol al Genoa? C'era una gran voglia di segnare, l'anno scorso l'ultima partita l'ho fatta a febbraio. Non segnavo da tanto, volevo dimostrare di saper segnare. Ho un fisico per il quale ho bisogno di giocare, spero di potermi ritagliare il mio spazio. Sarò con te e tu non devi mollare! Forza Napoli".