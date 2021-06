Pescara, Sebastiani: "Un orgoglio vedere Verratti, Immobile, Insigne e Cristante in nazionale: siamo stati bravi a credere in loro"

Napoli - Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "C'è sempre grande soddisfazione nel vedere ragazzi passati qui siano cresciuti d arrivati a certi livelli come Insigne, Immobile, Verratti e lo stesso Cristante. Sono molto contento che Mancini sia stato bravo a ricreare entusiasmo intorno alla squadra. Noi come Pescara ci siamo snaturati in tal senso e ci ha portato qualche difficoltà. La nostra linea deve essere valorizzare il settore giovanile e scovare talenti. La nostra Primavera è stata omaggiata dalla Federazione tanto da fare un'amichevole a Coverciano con la nazionale. De Laurentiis? Sia lui che Insigne hanno ragione sulla vicenda rinnovo, magari Lorenzo si aspetta un segnale importante dalla società ma al contempo questi due anni hanno affossato tutti i club dal punto di vista economico"