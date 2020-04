Pescara, Sebastiani: "Ripresa campionati? Sì ma solo con le giuste condizioni. Mascherine e distanziamento sociale non applicabili al calcio"

Ultime notizie – Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La posizione del club è quella di ripartire ma solo se ci saranno le condizioni giuste. La responsabilità di decidere se ripartire spetta alle società e, trattandosi di salute, si tratta di un qualcosa di molto importante. Si parla di allenamento da fare con i calciatori a distanza di due metri, per poi avvicinarsi la settimana successiva e fare come se nulla fosse nella terza settimana. Il calcio è uno sport di contatto… Si parla di mascherine e di distanziamento sociale a livello nazionale e sono regole che non possono essere applicate al calcio”.