Pescara, Sebastiani: "Palmiero domani sarà da noi, chiusi tutti i documenti con il Napoli. Ho sentito Insigne, ha tanta carica"

Daniele Sebastiani, presidente Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "L'altra sera ero a Pescara e ho ricevuto una telefonata di Insigne per alcune cose, ho sentito che era proprio carico e mi aspetto possa fare una stagione di altissimo livello. E' in grado di caricarsi tutta la squadra e la città sulle spalle da vero napoletano, era entusiasta di ricominciare. Ho sempre creduto nel corso di crescita dei ragazzi, chi accetta di fare la gavetta vera viene ripagato sempre. Certe volte non serve a nulla fare tre presenze in Serie A. Abbiamo raggiunto accordo su tutto con il Napoli per Palmiero, tra domani e dopodomani il ragazzo sarà anche a Pescara. Sempre un grande rapporto con il Napoli. Porterei di corsa Tutino al Pescara, ma è un ragazzo che ha già fatto di più, bisognerà capire se il Napoli vorrà tenerlo o ci saranno delle occasioni in Serie A. Se volesse fare ancora un altro anno di Serie B noi del Pescara siamo qui pronti ad accoglierlo".