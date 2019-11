Pescara, Sebastiani: "Insigne si esprime al meglio nel 4-3-3. Un orgoglio vederlo in Nazionale con Verratti e Immobile"

Serie A - Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Il 4-3-3 sicuramente è il modulo che ha permesso ad Insigne di esplodere.

Non credo che Ancelotti, uno dalla grande esperienza, non debba cambiare modulo per un calciatore. Il Napoli ha calciatori importanti e sapranno uscire da questo momento negativo. E' motivo d'orgoglio ed una grande emozione vedere in Nazionale i vari Immobile, Insigne e Verratti. Sono a dei livelli altissimi così come Biraghi, Politano e Biraghi che avevo qui con me al Pescara"