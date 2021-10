Pescara, Sebastiani: "Insigne? Più facile criticare che fare... Vi racconto di una scommessa fatta qui da noi: la perse per due gol"

Ultime notizie calcio Napoli - Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' molto più semplice criticare qualcuno che giocare una partita o calciare un rigore. Insigne è un grande giocatore, capitano e napoletano, per questo c'è tanto clamore. Per quanto riguarda il rinnovo, è una trattativa commerciale e quindi al di là del tifo devono esserci le condizioni per arrivare alla firma. A Pescara c'era un concessionario che aveva promesso un Boxster ad Insigne se avesse segnato 20 gol. Per due gol non riuscì a vincere la scommessa ed alla festa promozione questa persona gli regalò un modellino del Boxster".