Pesaresi a CN24: "Mario Rui ha avuto una crescita incredibile, il Napoli mette a tacere tutti col gioco"

"Il gol che feci a Cremona con la maglia del Napoli in un 1-1. Ho fatto pochi gol e quindi li ricordo con piacere. L'anno a Cremona, invece, non è stato facile. Le aspettative a Napoli erano diverse, veniva da una retrocessione e non è mai facile risalire, soprattutto con tanti giocatori che restano in squadra con il fardello della retrocessione sulle spalle.

E' stata per me una stagione positiva dei bei ricordi. Mario Rui e Olivera sono due ottimi giocatori, ma ho visto una crescita di Mario Rui negli ultimi due anni davvero notevole. Ha tanta continuità ora il portoghese. Ogni tanto sento Bellucci di quel gruppo di Napoli. Non sono d'accordo che il campionato attuale sia scadente. Il Napoli mette a tacere tutti perché gioca bene e ha giocatori importanti. Faccio assolutamente il tifo per il Napoli, a livello europeo può arrivare molto in alto".