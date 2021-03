Perinetti su Juric: "Non accetta compromessi, chi lo prende deve saperlo"

Napoli Calcio - Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

"Il Napoli ha avuto qualche incidente di percorso e qualche momento di tensione ma è stato sempre presente. E’ una squadra che è ancora viva ed ha voglia di rimontare e conquistare il quarto posto. La squadra è sul pezzo e dovrà anche recuperare la partita con la Juventus. Tante squadre lottano per lo stesso obiettivo, con l’uscita dalla coppa la Juve si riverserà sul campionato per rimontare, il Milan ha degli alti e bassi ma è lì. Il Napoli era su Tonali? E’ un giocatore importante, il Napoli ha fece i suoi tentativi, poi l’Inter sembrava nettamente in vantaggio ma abbiamo visto che il Milan ha ribaltato la situazione. Zaccagni? Con Juric è cresciuto, può stare in tutte le squadre migliori della Serie A. Juric al Napoli? Ho lavorato con lui in un paio di occasioni, non so quale saranno le scelte del Napoli posso dire che è preparatissimo”.