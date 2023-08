Perinetti: "Napoli favorito per lo scudetto ma c'è una squadra che si è mossa bene sul mercato"

Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"In Arabia prima andavano calciatori all'ultimo contratto, ora invece tutto incide sul calciomercato internazionale. Arrivano soldi freschi e importanti che vanno ai calciatori ma anche alle società. Si partirà per il campionato con rose non pronte, siamo messi non bene. Siamo specialisti nell'andare a tirare subito le somme. Agli allenatori va dato un periodo di impostazione. Milan favorito? Napoli consolidato e avanti rispetto alle altre ma il Milan si è mosso bene sul mercato e con la Juventus e l'Inter lotterà fino alla fine".