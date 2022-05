Perinetti: "Il Milan ha indovinato tutte le mosse, ha vinto senza un vero bomber"

Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Milan ha indovinato tutte le mosse, con giovani non vincenti ma vogliosi di fare e il mix di giocatori esperti vincenti. Il Milan ha vinto senza un vero bomber, perché Giroud che con Leao è il capocannoniere del Milan ha segnato soltanto 11 gol. Giochiamo un calcio troppo tattico in Italia, in Europa paghiamo perché non abbiamo ritmo. A livello giovanile abbiamo perso il talento, bisogna lavorare anche sulle individualità".