Perinetti: "Conte è l’antitesi della descrizione superficiale che gli invidiosi fanno di lui, vi spiego"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il ds dell’Avellino Giorgio Perinetti, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Conte al Napoli? Non si può che augurargli buon lavoro, il suo vice Stellini l’ho avuto come calciatore al Bari e poi al Siena: è un lavoratore a cui piace molto approfondire qualsiasi cosa. Conte è uno che sa impostare e far ripartire un club, è l’antitesi della descrizione superficiale che gli invidiosi fanno di lui: a Bari non aveva una squadra che doveva vincere, partiva da presupposti buoni così come a Siena dove costruì un bel campionato. Anche alla Juventus vinse lo scudetto dopo un settimo posto del club. Col Napoli si può rilanciare, ci vuole sacrificio e fatica con aspettative comprensive del lavoro che andrà a fare. Lukaku con Kvaratskhelia? Troppo presto dirlo ora, ma Conte ha le idee chiare e le verificherà sul campo”