Perinetti: "Allenatore Napoli? C'è una voce accreditata, sempre che Conte non ci ripensi..."

Giorgio Perinetti, direttore sportivo dell’Avellino, è intervenuto ai microfoni di "Maracana della Domenica":

Il valzer delle panchine sul Napoli?

“La voce più accreditata è Italiano al Napoli e Gilardino alla Fiorentina sempre che Conte non ci ripensi. Il problema del Napoli se non entra in Champions diventa anche economico. In più i giocatori non vengono in squadre che non fanno le coppe”.