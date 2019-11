Perinetti: "Al Napoli serve il giusto equilibrio e Ancelotti è una garanzia"

Ultimissime calcio Napoli - Giorgio Perinetti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Dopo quello che era successo era normale che il Napoli non fosse al meglio, almeno dal punta di vista mentale, contro il Genoa. Il presidente De Laurentiis sa bene che bisognerà trovare il giusto equilibrio per non disperdere l'enorme patrimonio tecnico contruito in questi anni e Ancelotti è una garanzia. Meglio il bastone o la carota? In medio stat virtus, quanto accaduto va stigmatizzato ed una toccatina alle tasche dei calciatori va fatta, al tempo stesso, logicamente, si deve ripartire più uniti di prima perché c'è possibilità di risalire in campionato e soprattutto c'è la Champions dove il Napoli ha un vantaggio che non può sprecare. Io sono nemico dei numeretti nel calcio, non sono la vera essenza dello stare in calcio, gli allenatori cercano di inculcare anche altro, come la mentalità, che conta tantissimo. Piatek aveva cominciato benissimo al Genoa poi ha continuato nel Milan di Gattuso, che l'anno scorso ha fatto davvero un miracolo a portare la squadra rossonera a un solo punto dalla Champions, poi è cambiato tutto e probabilmente ha avuto problemi tecnico-tattici con Giampaolo che vuole un lavoro particolare dagli attaccanti. Vorrei fare tanti auguri a Koumaè dopo l'infortunio subito in nazionale".