Perinetti a CN24: "La gestione rinnovi del Napoli? Se uno non vuole restare, non c'è possibilità di recuperarlo. Il Napoli ha trovato tanti talenti in giro..."

L'ex direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante 'Calcio Napoli 24 Live' trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Serie A? Bello rivedere le partite, la Lazio che vuole lottare per lo scudetto qualche problemino ce l’ha: abbiamo rivisto il nostro sport preferito e onorato dall’Atalanta e dalla Lazio. Sappiamo che non sarà un campionato normale, il caldo peserà sulle partite quindi è da vedere cosa succederà nelle prossime settimane: chi ha potuto giocare prima di debuttare ha avuto qualche vantaggio, ma non è dato che gli sforzi successivi possano apportare qualche novità .

Gattuso ha fatto un grande lavoro al Napoli, ha portato serenità e ha compattato il gruppo ridandogli convinzione. Tecnicamente è riuscito a dare convinzioni tecniche e tattiche, Gattuso merita rispetto totale e gli va riconosciuto ciò che ha fatto: a Palermo trasformò la squadra in uno spogliatoio vero, ci sono qualità da allenatore che non vanno messe in discussione.

I contratti ed il mercato? Qualche anomalia si deve pagare, si è affrontata una emergenza epocale. Purtroppo è normale qualche disfunzione, non c’è una soluzione a tutti i problemi.

Il calcio non interessava? I detrattori ci sono, poi basta vedere gli indici d’ascolto delle partite.

La gestione rinnovi in casa Napoli è stata altalenante tra Mertens, Zielinski oppure Callejon e Milik? Un giocatore quando firma è contento non solo per i soldi ma anche per l’ambiente: se uno non ha voglia di restare, non c’è possibilità di recuperarlo. Ci sono tanti giocatori in giro per il mondo, il Napoli ha trovato tanti talenti e se ne perde uno allora ne prenderà un altro”