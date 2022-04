Perinetti a CN24: "Ecco perché De Laurentiis non contempla la figura del DG"

Giorgio Perinetti è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"La figura del DG assente nei due club di De Laurentiis? Non c'è perchè il patron avoca a sé questa figura sia a Napoli e Bari dove c'è suo figlio Luigi che svolge questa mansione. Sono proprietà che preferiscono gestire direttamente la gestione della società avendo solo un punto di riferimento per la gestione sportiva. In questo momento in Italia ci sono fondi che delegano molto sotto l'aspetto dirigenziale mentre dall'altra ci sono club dove i presidenti non lo fanno gestendo in prima persona tutto. Quello che è avvenuto ad Empoli è stata frutto di una decisione frettolosa del club. Si sarebbe potuto aspettare la scarica di adrenalina prima di comunicare e invece è successo l'opposto con l'allenatore che forse si è sentito scavalcato. Successivamente, a mente fredda, è stata fatta un'altra comunicazione. La presenza ieri di de Laurentiis ha rasserenato un po' tutto.

Il calcio italiano è in un momento complicato, l'intervento di capitali stranieri è caduto a fagiolo. Tali operazioni sono state una manna dal cielo. l'Italia viene vista come un mercato attraente, ma sottovalutato o quanto meno non sviluppato per il pieno potenziale. Joronen? Professionista esemplare, è un ottimo portiere ma il Napoli ha Meret ed Ospina. Non so perchè si parli di un altro nome nel ruolo e non si faccia il rinnovo per il colombiano".