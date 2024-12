Perillo: "Straordinario secondo tempo! Neres li ha fatti impazzire, monumentale Anguissa"

"??? ????????????? ??????? ????? regala al #Napoli tre punti fondamentali, perché consentono agli azzurri di restare incollati a sole due lunghezze dalla capolista #Atalanta e perché serviranno per spegnere qualche malumore circolato dopo la doppia sconfitta contro la #Lazio. È stata una vittoria del cuore, ma anche della mente: tanta passione, a tratti anche rabbia agonistica, ma anche freddezza nei momenti decisivi. Una gara che può rappresentare una svolta nella stagione. Il Napoli ha risposto sul campo a chi già iniziava a dubitare sulle sue potenzialità in ottica di lotta scudetto. Nota di merito per David #Neres, che ha fatto impazzire con i suoi strappi la difesa bianconera, per #Anguissa, monumentale a centrocampo nella ripresa e autore di uno splendido gol. Bene anche #McTominay, soprattutto per il suo bellissimo assist nel primo gol azzurro. Applausi a #Lukaku, che non è ancora brillante, ma ha firmato un importantissimo gol, quello che ha dato il via alla splendida rimonta. Il sesto gol del campione belga, che finora ha firmato anche 4 assist. ? #UdineseNapoli".

Questo il tweet post Udinese-Napoli 1-3 del collega della RAI, Antonello Perillo.