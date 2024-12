Perillo: "Incomprensibile snobbare la Coppa Italia: i peggiori in campo sono stati questi tre azzurri"

Tweet di Antonello Perillo al termine di Lazio-Napoli 3-1:

"Snobbare la Coppa Italia la trovo scelta sbagliata e incomprensibile, e mi sembra anche superfluo spiegare perché. Schierare, poi, undici rincalzi tutti insieme dal primo minuto, inventandosi di sana una squadra forse esistita solo nelle partitelle di metà settimana, non mi sembra il modo migliore per poterli valutare. Lo si fa -ma Conte lo sa molto meglio di tutti- inserendone tre o quattro nell’ossatura base, per provarne movimenti e possibili intese con i titolarissimi in un meccanismo di gioco già collaudato. Sulla partita c’è davvero poco da dire, così come sulle prestazioni dei singoli. Giusto una piccola nota di merito per Neres, che a sprazzi ha fatto vedere qualche spunto, e per Simeone, come sempre carico al punto giusto. Tra i peggiori uno spaesato Zerbin, in un ruolo non suo, un modesto RafaMarin è un Raspadori sempre più in cerca dell’identità perduta. Ora agli azzurri non resta che concentrarsi sulla seconda sfida contro la Lazio, quella che domenica prossima, con il vero Napoli in campo, servirà per confermare il primo posto in campionato".