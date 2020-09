Pepe Reina, il padre: "Tifosi azzurri arrabbiati? E' riconoscente e avrà sempre Napoli nel cuore"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Marte, nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete", è intervenuto Miguel Reina, padre dell'ex azzurro Pepe:

"Tifosi del Napoli arrabbiati per il passaggio alla Lazio? Suppongo che sia per via della rivalità. Quando Figo passò al Real Madrid è accaduta la stessa cosa, i tifosi del Barcellona non la presero bene. Ci tengo a precisare che Pepe avrà sempre Napoli nel suo cuore, sa cos'è la riconoscenza e ne ha nei confronti della città. Come vedo il Napoli quest'anno? Il Napoli è sempre una squadra importante in Italia, sempre forte a prescindere dalle mutazioni della rosa. Mi auguro che l'anno prossimo possa fare un'altra grande stagione. Finita un'epoca per il Napoli a causa delle cessioni? Questo è il calcio, questa è la vita: i calciatori vanno, le società restano. Se il Napoli ha perso lo Scudetto nel 2018 sul campo oppure in albergo? Sarri lo sa meglio di tutti. Io mi congratulo con quella squadra per come portò a termine quella stagione".