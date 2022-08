Pellissier: "Raspadori non ha ancora dimostrato niente, Simeone viene da tre stagioni poco positive"

Sergio Pellissier è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Raspadori mi piace tantissimo, ma non ha ancora dimostrato niente rispetto a Mertens. E’ italiano e giovane, può dimostrare davvero tanto perché ha tante qualità e mi piace molto. Può essere il futuro della Nazionale, ora deve dimostrarlo con continuità. Simeone non ha fatto benissimo negli ultimi tre anni di carriera, lo scorso anno si ma tutti gli attaccanti del Verona sono andati in doppia cifra".