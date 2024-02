Pellissier: "Ecco che tipologia di attaccante dovrà trovare il Napoli per sostituire Osimhen"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex attaccante del Chievo Verona Sergio Pellissier, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Per sostituire Osimhen il Napoli dovrà trovare un attaccante in grado sicuramente di far gol, a prescindere da tutto ciò che fanno le punte centrali: non sono per il falso nueve, l’attaccante sa fare l’attaccante e deve essere pronto per essere efficace. Simeone e Raspadori sono molto diversi tra loro, dalla scelta bisogna capire come vuole giocare il Napoli: se vuole una punta d’area va su Simeone, se vuole uno più rifinitore va su Raspadori”