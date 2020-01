Pellissier confessa: "Io al Napoli? De Laurentiis-Marino offrirono 8 milioni al Chievo! Ma il presidente del Chievo rifiutò"

Sergio Pellissier, direttore sportivo del Chievo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sportitalia nel corso dello speciale mercato sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Trasferimento al Napoli? Non c'era niente! Il mio agente aveva già parlato col Ds Marino, ds del Napoli all'epoca, dicendogli che il mio presidente non voleva saperne. E io non ho mai insistito: erano 8 milioni di euro per due giocatori, ci rinunciò per non farmi andare a Napoli e non potevo deluderlo. E' stata una forza per me. Ricordo che fui premiato ad un evento a Napoli, c'era anche De Laurentiis, davano, tutti i giornalisti, tutto per fatto!".