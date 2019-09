Pellegrini: "L'aver temporeggiato così tanto non ha giocato a favore di Di Francesco. Questo momento è figlio di un'estate burrascosa a livello societario"

Due sconfitte nelle prime due giornate di campionato e per la Sampdoria è già tempo di processi. Ne ha parlato dai microfoni di TMW Radio l'ex blucerchiato Luca Pellegrini: "Di Francesco in bilico? Mi viene in mente cosa disse qualche anno fa Delio Rossi che parlava di oltre mille allenatori professionisti per 200 squadre appena. Escludendo i grandi tecnico come Spalletti e Allegri, ci sono tanti tecnici che possono fare al caso della Sampdoria. Come Pioli e Iachini. L'aver temporeggiato così tanto non ha giocato a favore di Di Francesco. La squadra poi ha perso anche due elementi importanti come Andersen e Praet e questo conta. Di Francesco, in questo senso, pecca un po' di inesperienza utile per isolare la squadra da tutto quello che si vive in questi giorni. Adesso ci sono quattro partite difficili dove la Samp è chiamata a fare punti a tutti i costi".

Pellegrini poi parla di Fabio Quagliarella come unico punto di riferimento della squadra: "Questo momento è figlio di un'estate burrascosa a livello societario, durante la quale si è visto e vissuto di tutto. Il mercato è stato immobilizzato dalla tempistica sbagliata per la cessione del club".