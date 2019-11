Pellegatti: "Contento per il risultato, approfittiamo di un Napoli non in straordinaria serata" [VIDEO]

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha postato un video sul suo canale YouTube commentando il pari tra Milan e Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Potrebbe piacerci sul piano del risultato, Milan che resiste sessanta minuti e scompare regalando palloni al Napoli. Il Napoli non in straordinaria serata. Pioli deve incidere con lo scalpello e mettere undici giocatori. Il Milan ha tanti giocatori che scompaiono, sono miracoli avere quattrodici punti. Contento per il risultato ma bisogna incidere".