Pedullà: "Tonali andrebbe stangato, la ludopatia è una barzelletta"

Alfredo Pedullà ha commentato la squalifica di Sandro Tonali per le scommesse:

"C’è da vergognarsi. Se tu fai un’inversione a U sull’autostrada ti danno la patente sospesa per 16 mesi? Ti daranno 1800 euro di multa. Dovrai andare a fare i corsi di recupero? Non credo. Devi aspettare per riavere la patente e paghi la multa. Si deve solo vergognare il signore che scommette sulle proprie partite. Andrebbe stangato. La ludopatia è una barzelletta. Le malattie vere sono malattie vere. Se tu sventri il regolamento, sei morto. Quando tornerà non sarà come prima perché un anno, che ti hanno dato concedendoti la grazia, non cancella quello che hai fatto"