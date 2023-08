Pedullà sul mercato del Napoli: "Gli azzurri hanno fatto un colpo fantastico"

Notizie Calcio Napoli - Il collega ed esperto di mercato Alfredo Pedullà, ha fatto il punto sul mercato delle italiane nel suo editoriale su Sportitalia:

"L’Inter ha fatto ciò che doveva: Benjamin Pavard è un eccellente difensore, è stato pagato tanto a 10 mesi dalla scadenza (oltre 30 milioni, bonus compresi) proprio perché stiamo parlando di un profilo di assoluto livello. È come aver messo la panna sulla torta. Adesso Simone Inzaghi ha l’organico completo e profondo che invocava, dopo aver archiviato la pratica Samardzic, comunque con la necessità di aspettare gli ultimi momenti delle trattative per un centrocampista se si presentasse l’occasione.

Lo diciamo in generale e vale per tutti, siamo ritardatari... Le cose da seguire? Il Milan vuole un altro attaccante e farà una nuova offerta al Porto per Taremi, magari toccando quota 20 milioni, non troppo distante dalla valutazione da circa 25 che ha dato il club lusitano. Il Porto è un osso durissimo, diversi anni fa fece impazzire la Juve per Alex Sandro nella stessa situazione contrattuale prima di dare il via libera, vedremo. Lindstrom è un colpo fantastico per il Napoli, qualità al potere".