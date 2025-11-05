Pedullà: "Sono sconcertato da questo Napoli, Conte deve smetterla con gli alibi e mandare in campo i nuovi acquisti"

Il commento di Alfredo PedullÃ sul Napoli di Conte dopo il pareggio con l'Eintracht:

"Poche societÃ al mondo dopo lâ€™infortunio di Lukaku prendono Hojlund per 50 milioni dopo 10 giorni. Vorrei vedere Lang, Neres, giocatori presi per tanti milioni, un McTominay diverso. Non possono essere solo gli infortuni, sono sconcertato da questo Napoli, seguo Conte da sempre e non Ã¨ accettabile questo. Mi aspetto che Conte torni Conte, tutto il resto sono alibi".