Pedullà: "Natan? Vediamo se è pronto, Garcia deve rimediare a un grande errore"

Notizie Calcio Napoli – Il collega Alfredo Pedullà ha commentato il momento del Napoli ai microfoni di Sportitalia:

"Vediamo se Natan è pronto, il Napoli ha preso un ragazzo giovane e bravo ma non ancora pronto, io non assito agli allenamenti e non posso capire. Spero che Lobotka torni al centro del gioco e non scavalcato come successo, grave errore di Garcia. Il successore di Kim è un ruolo fondamentale. Dal mio punto di vista questa partita (Genoa-Napoli, ndr.) è decisiva perché devi recuperare delle certezze".