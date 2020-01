Ultime calcio mercato Napoli – Alfredo Pedullà ha parlato durante lo Speciale Calciomercato in onda su Sportitalia:

“Il Napoli pensa alla rivoluzione. Ha preso due centrocampisti come Lobotka e Demme e punta Amrabat. Con Gattuso si sta pensando alle prossime stagioni, ma le colpe della situazione attuale non sono tutte le sue. L'allenatore perfetto per il Napoli a vita sarebbe stato Sarri: i problemi per il contratto hanno portato all'addio. Oggi è il Napoli è da rifondare”.