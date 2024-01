Pedullà: "Dall'età alle condizioni di riscatto più veloci: perché il Napoli preferisce Mangala a Barak"

Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale scrive di Barak e Mangala in chiave Napoli:

"La differenza tra Barak e Orel Mangala (classe 1998) consiste anche nei quattro anni di differenza a favore del belga del Nottingham Forest, fattore da non trascurare. E che giustificherebbe un diritto di riscatto in grado di tramutarsi in obbligo a condizioni più rapide rispetto a Barak. E questa situazione può fare la differenza, tra l’altro Mangala ha un ingaggio sostenibile, il fatto che sia stato impiegato anche ieri dal Nottingham non ha troppa rilevanza".