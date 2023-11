Pedullà attacca De Laurentiis: "Scaraventati 5 mesi dalla finestra. Ora ci dicono sia adirato con qualcuno del suo management"

Alfredo Pedullà scrive sul proprio sito ufficiale riguardo la situazione in casa Napoli:

"Il giocattolo del Napoli si era rotto a giugno, esattamente a metà giugno, quando dopo un casting infinito e fantasioso per la panchina era stato scelto Rudi Garcia. Ci eravamo permessi di parlare di giocattolo rotto, si erano impermalositi in tanti, ora lo fanno tutti. Con il senno del poi è troppo semplice e anche ridicolo. Il giocattolo si rompe quando perdi tanti pezzi importanti, almeno tre, e pensi di poter fare tutto tu. Il Re Sole, il Re Mida: ora mi metto io al comando della corsa e gli faccio vedere come si può continuare a vincere…

Ci dicono che in queste ore ADL sia adirato con qualcuno del suo management, che potrebbe far saltare qualche altra testa a prescindere da Rudi Garcia che era già fuori dai giochi un minuto dopo il triplice fischio di Napoli-Empoli. Vedremo. Ora De Laurentiis confida – 5 mesi di disastri dopo – di trovare un’intesa con Tudor, unico nome che abbiamo fatto alle 18, a fronte di una richiesta del croato superiore a sei mesi (scadenza 2024) più opzione. Ma De Laurentiis deve soprattutto riflettere su giugno-novembre 2023: accuse a destra, accuse a sinistra, un casting per la panchina se vogliamo anche avvilente per il modo, mai un’autocritica e nemmeno mezza (ci mancherebbe). C’era una volta il Napoli, bellissimo: in cinque mesi ADL l’ha fatto fuori".