Pecci: "Ottimo secondo tempo del Napoli con la Juve, Zielinski ha una caratteristica che lo distingue dagli altri"

Eraldo Pecci, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio.

"Juventus-Napoli? Se giochi male e vinci sei contento, ma poi la sconfitta è dietro l'angolo. Se giochi bene ti rialzi alla gara successiva, il Napoli nella ripresa ha giocato bene! Zielinski è di sicuro un buon giocatore, la sua forza è che riesce a recuperare atleticamente prima degli altri ed infatti ha giocato sempre molto bene. Si è adeguato meglio degli altri a giocare tutte queste partite.