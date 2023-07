Pecci: "Lobotka ha bisogno di un sostituto? I campionati li vincono i titolari, dell’addio di Ndombele..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Eraldo Pecci, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli favorito per lo scudetto? Sicuramente è tra le squadre che se lo giocheranno, è stato meritatissimo lo scorso anno ma è molto difficile confermarsi: non ricordo una squadra che non siano Inter, Milan e Juventus e fare una doppietta, nemmeno Maradona e Falcao ci riuscirono. Oggi i giocatori che fanno la differenza non vengono più in Italia, la forza di una squadra si misura col patrimonio tecnico che aveva prima, guardate la Lazio arrivata seconda in classifica. Lobotka ha bisogno di un sostituto? I campionati li vincono i titolari, dell’addio di Ndombele ce ne faremo una ragione: quest’anno però c’è anche la Champions quindi occhio agli infortuni, il centrocampo del Napoli è dignitoso ed uno come Anguissa è uno dei tre moschettieri che fa il lavoro sporco per far fare bella figura agli altri”