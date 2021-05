Pecci: "L'Inter non regalerà nulla alla Juventus, il Napoli ha un calendario migliore delle altre"

Ultime notizie calcio Napoli - Eraldo Pecci, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'Inter, pur avendo già vinto lo Scudetto, non regalerà nulla. La Fiorentina, in tal senso, non è forte come i nerazzurri, quindi il Napoli ha un turno più agevole. Gli azzurri sono la squadra che sta meglio, il calendario poi è il migliore rispetto a quelle delle altre. La Juve è la grande delusione del campionato".