Napoli - Eraldo Pecci ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "A me sembra che a Napoli si fa fatica a trovare l'uomo giusto perchè prima sei un idolo salvo poi essere messo in discussione: sta accadendo oggi con Gattuso, ma avevamo già assistito a questo già con Mazzarri e Ancelotti. Forse le aspettative sono sempre state eccessive rispetto al valore reale della squadra. Champions? E' importante economicamente per tutti"