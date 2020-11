Eraldo Pecci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Capita un passo falso in questo campionato anomalo, ci saranno sempre più sconfitte rispetto gli anni passati. Domenica il Napoli ha preso perché il Milan ha giocato meglio. I Nazionali che hanno fatto bene non si sono ripetutiti nelle prestazioni".